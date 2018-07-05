Оттава, 5 июля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Медведева начала тренировки совместно с тренером Брайаном Орсером, к которому она перешла после ухода от Этери Тутберидзе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Luu Евгения Медведева в образе Анны Карениной

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию подарила своему новому тренеру жилетку центра «Самбо-70», в котором она ранее тренировалась.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая стало известно, что Медведева приняла решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе и переехать жить и тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру.

Напомним, Медведева является двкуратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

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