Астана, 5 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Физические лица, получающие доход по договорам гражданско-правового характера, обязаны ежемесячно отчислять обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд. Эта норма содержится в подписанном президентом законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», сообщают казахстанские СМИ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Денежный взнос

Размер выплат должен составлять 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы (МРП, 2405 тенге на 1 января 2018 года, около 445 рублей) и не выше 10 процентов от 75-кратного МРП.

Эта же норма распространяется на адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, индивидуальных предпринимателей.

«Раньше перечисленные в законе категории граждан имели право делать пенсионные взносы, а теперь они должны будут делать это в обязательном порядке», — прокомментировали суть нововведений в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.

Закон вступит в силу 14 июля.