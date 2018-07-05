Москва, 5 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий усиление противопожарного контроля, депутаты намерен внести в Госдуму в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой («Единая Россия») по итогам заседания рабочей группы, сформированной после трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

Предлагается установить требование об обязательном участии органов государственного пожарного надзора в проведении экспертизы проектной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства с выдачей соответствующего заключения. То же самое будет касаться проектно-сметной документации.

«Ранее эти требования были исключены из Градостроительного кодекса. Мы также возвращаем проверку соответствия строительных материалов и оборудования, используемых при строительстве, требованиям пожарной безопасности», — рассказал Толстой.

Правительство может получить полномочия установить периодичность проведения проверок в зависимости от классификации объектов с присвоением объекту определенной категории риска.

Депутаты приняли решение законодательно закрепить возможность осуществления общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

«Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля, могут являться основанием для проведения внеплановых проверок», — указал Толстой.

Кроме того, по его словам, правительство РФ будет устанавливать порядок проведения государственного мониторинга пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.