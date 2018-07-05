Ташкент, 5 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года налог на прибыль юридических лиц в Узбекистане будет снижен с 14 до 12%, сообщает 5 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

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Согласно документу, налог на прибыль коммерческих банков сократится с 22 до 20%, с дивидендов и процентов — с 10 до 5%. Для сотовых компаний налог на прибыль увеличится с 14 до 20%.

Напомним, с 1992 по 2001 год налог на прибыль в Узбекистане составлял 35%. В 2001 году этот вид налога был снижен до 26%, а в 2005 году — до 15%. Действующий налог на прибыль юридических лиц был установлен в 2018 году.