Киев, 5 июля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Между аэропортом Борисполь и Киевом построят железную дорогу, сообщает 5 июля ТСН.

Василий Пукирев. Строительство железной дороги. 1871

Согласно сообщению, решение было принято правительством. На весь проект будет затрачено более 583 млн гривен ($22,05 млн). Большая часть средств уйдет на строительные работы, оставшаяся — на мебель, инвентарь и другие нужды. Железную дорогу будут строить в два этапа — сначала построят 3,7 км путей в течение полугода. После этого возведут новый остановочный пункт и высокую пассажирскую платформу за 7,5 месяцев.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы «Украинских железных дорог» Евгений Кравцов заявил, что половина вагонов уже оснащена современными средствами уборки: парогенераторами, моющими пылесосами и так далее.