Ярославль, 5 июля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. КОИБы на выборах в Ярославскую областную думу будут работать в 11 округах из 25. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Выборы

Полностью закроют КОИБами город Рыбинск (округа 12, 13, 14,15), где одновременно проводятся выборы депутатов муниципального совета. Также аппараты будут работать в Переславле (округ 17), где пройдут и выборы депутатов городской думы.

А вот в Ярославле КОИБы будут работать только в 1,2, 5, 6, 9 и 10 округах. Ярославские коммунисты увидели в этом распределении злой умысел: они считают, что комплексы по обработке избирательных бюллетеней используются в округах, где выдвигаются наиболее яркие представители оппозиции, либо неудобные для исполнительной власти единороссы. При этом во всех 4 округах, где идут действующие депутаты от КПРФ, будут применены КОИБы.

«Весь треп о том, что КОИБы ни на что не влияют, опровергается этим распределением. Но мы будем с этим бороться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

В 1 округе выдвинут лидер «Яблока» Олег Виноградов, во 2 — прошлый и действующий лидеры фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Валерий Байло и Евгения Овод, в 5 — депутат облдумы от КПРФ Эльхан Мардалиев, в 6 — лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьев, в 9-м — депутат облдумы Елена Кузнецова. Кроме того, в 9 округе идет от «Единой России» Василий Бобков, против которого выдвинута депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» Юлия Миронова.

Также в Рыбинске под округа с КОИБами попадают действующий депутат облдумы от КПРФ Михаил Парамонов и перешедший к коммунистам депутат-справедливоросс Андрей Ершов, а в Переславле — председатель фракции КПРФ Александр Дыма.

Меньше всего в конспиративную логику коммунистов вписывается 10 округ в Ярославле, где из известных персон выдвинуты экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас и директор радиозавода Сергей Якушев. Там известных оппозиционеров нет, зато выдвинута от «Справедливой России» Виктория Скрипаль.

Председатель облизбиркома Олег Захаров отрицает какой-либо умысел против оппозиции.

«КОИБы считают абсолютно честно, и в этом все не раз могли убедиться. В Рыбинске КОИБы были установлены, потому что там совпадают разные уровни выборов. Что касается Ярославля, то из-за Рыбинска на весь город КОИБов не хватило. Каждая территориальная комиссия просила аппараты, и мы решили распределить их на 1−2 округа. Руководствовались удобством логистики — чтобы в округе не было протоколов разного вида. Что же касается подозрений коммунистов, то на момент принятия решения у них даже не состоялась конференция, никто не мог знать, какой кандидат где выдвинется», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

О программировании КОИБов представители ярославской оппозиции заявили после выборов в муниципалитет Ярославля в сентябре 2017 года. Тогда оппозиционеры потребовали пересчета голосов, но получили отказ.