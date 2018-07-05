Париж, 5 июля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. В начале июля в Большом дворце Парижа прошел показ новой коллекции осень-зима 2018−2019 от дома Chanel, сообщает сегодня, 5 июля, Le Point.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Пиджак превращается в куртку

Зал Большого дворца был преобразован в набережную Сены, включая ее книжные магазины и уличные фонари, исторические здания.

Глава дома моды Chanel Карл Лагерфельд представил изысканные наряды, серого оттенка, соответствующие берегам Сены: длинные пальто и сюртуки с собранными рукавами.

На всех моделях были невысокие сапоги в светло-серых, серебристых, темных тонах.

Завершилось дефиле традиционным показом свадебного платья. Дом моды Chanel представил этот уникальный наряд — расшитый светло-голубой костюм с высоким боковым разрезом на юбке и с небольшой короткой вуалью, чтобы подчеркнуть его статус.