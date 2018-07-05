Киев, 5 июля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Донбассе сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 8,592 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава миссии Александр Хуг.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Попранный мир

По его словам, количество обстрелов с 1 июля — момента начала режима прекращения огня в Донбассе — уменьшилось. Александр Хуг отметил, что, по его мнению, это может быть хорошим признаком, свидетельствующим о том, что стороны конфликта в Донбассе «могут прекратить насилие, когда захотят это сделать».

Также глава миссии заявил — за прошедшую неделю наблюдатели миссии сообщили о шести жертвах среди мирного населения Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля на территории Донбасса вступил в силу очередной режим прекращения огня, который стороны конфликта согласовали на встрече контактной группы к сезону уборки урожая, однако обстрелы со стороны украинских силовиков продолжились.

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