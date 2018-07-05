Москва, 5 июля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Бывшие боевики сирийской оппозиции, добровольно сложившие оружие, не подвергаются никаким репрессиям со стороны сирийского правительства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Бывшим боевикам предлагается пройти процедуру урегулирования статуса, либо вступить в ряды добровольческих частей сирийской армии для несения службы по контракту. Никаким репрессиям со стороны правительства добровольно сложившие оружие боевики не подвергаются», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что операция по освобождению от террористов юго-запада Сирии успешно продолжается. Операция производится комплексно: в сочетании силовых методов воздействия и переговорных решений на основе договорённостей, которые достигаются с отрядами вооружённой оппозиции, не желающими сотрудничать с террористами, указала дипломат.

Население освобождённых от террористов городов и посёлков приветствует установление контроля правительства на стихийных митингах и поднимают государственные флаги Сирии. Активную помощь в восстановлении инфраструктуры в приграничных с ней регионах Сирии оказывает Иордания, добавила она.