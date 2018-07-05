Омск, 5 июля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко сегодня, 5 июля, поделился мнением о возможной явке избирателей на выборы губернатора региона, которые состоятся 9 сентября 2018 года. И, судя по всему, у главы облизбиркома есть некоторые опасения по поводу явки.

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«Мы видим по федеральным выборам, когда явка 50, 60 и за 60 процентов. Значит, они (избиратели — прим. ИА REGNUM ) понимают, куда идти. И если они вдвое меньшую активность проявляют на других выборах, значит, они не понимают, зачем идти. Вот ведь вопрос. Куда идти, мы понимаем. Зачем идти? Либо нужно спасать что-то, и тогда русский человек поднимается, либо нужно чего-то добиваться. Поэтому я всегда к явке отношусь очень осторожно. Бывает такая ситуация: если всё в порядке, а зачем тогда шевелиться? Такая ситуация может возникнуть элементарно на этой кампании», — рассуждает Нестеренко.

Он напомнил о том, что в Омской области основные политические силы отказались от выдвижения своих кандидатов и поддержали выдвижение временно исполняющего обязанности главы региона Александра Буркова:

«Человек может сказать: «А что, собственно, от меня теперь зависит? Основные политические силы договорились, результат, наверное, предрешён. Ну и хорошо, а у меня картошка в это время». Вот это очень опасная история, когда человек может так для себя решить».

По словам председателя областного избиркома, уровень явки на губернаторских выборах демонстрирует уровень доверия к тому человеку, который претендует на эту должность.

«И этот тот багаж, на который он опирается потом все годы своих полномочий. Он понимает, сколько людей его поддержали. И он понимает, с каким багажом он принимает ответственное решение. Поэтому, на мой взгляд, не нужно расслабляться ни в коем случае, даже если кажется, что общее благополучие», — резюмировал Алексей Нестеренко.

Добавим, 5 июля областную избирательную комиссию посетил представитель ЦИК России Василий Лихачёв. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Лихачёв напомнил, что явка в Омской области на выборах президента РФ в марте 2018 года составила более 60%. По его словам, это достойный результат, и его необходимо сохранить на новых выборах.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — состоятся выборы губернатора региона. Врио губернатора, справоросс Александр Бурков примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. При этом его поддержали, решив не выдвигать своих кандидатов, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия», и даже КПРФ, считавшаяся в регионе сильной.