Канберра, 5 июля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Международный союз охраны природы (МСОП) заявил о растущей угрозе рептилиям Австралии, сообщает 5 июля Agence France-Presse.

kieutruongphoto Рептилия

Порядка 975 австралийских рептилий внесены в Красную книгу. Ученые выделяют ряд причин столь бедственного положения редких видов животных. Одной из них они называют изменение климата.

Напомним, некоторые эксперты считают теорию глобального потепления антинаучной, призванной оказывать давление на развивающиеся страны с целью затормозить в них развитие промышленности.

В частности, президент США Дональд Трамп, выходя из Парижского соглашения по климату, назвал теорию глобального потепления заговором Китая.