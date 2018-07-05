Ульяновск, 5 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В парламенте ульяновского Димитровграда в ходе прокурорской проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявлены «грубые нарушения» антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Заметание улик

По данным прокуратуры, глава Димитровграда, исполняющий обязанности председателя городской думы, «попытался скрыть сведения о наличии в его собственности автомобиля».

"Кроме того, в его фактическом пользовании находится земельный участок с расположенными на нем постройками, сведения о которых в справке отсутствуют», — говорится в сообщении.

Также ведомство отмечает, что ряд парламентариев не представил информацию о получении доходов от продажи автомобилей, в том числе «дорогостоящих иномарок». Один из депутатов пытался скрыть сведения о находящейся в его собственности гребной лодке «Нырок-2». Кроме того, в справках о доходах отдельных народных избранников не было данных о средствах, полученных в различных хозяйствующих субъектах.

«Аналогичные факты выявлены в отношении исполняющего обязанности главы администрации Димитровграда и ряда лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппарате городской думы», — отмечается в релизе.

Руководству региона внесено представление, в котором поставлен вопрос о необходимости принять меры по устранению нарушений и привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц, в том числе досрочно прекратив полномочия соответствующих депутатов.

Напомним, что Димитровград является вторым по величине городом в Ульяновской области. Отметим, ранее уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области Александр Яшин сообщал, что в I полугодии 2018 года по итогам рассмотрения 584 проектов нормативно-правовых актов региона отрицательные заключения даны по 25 «в связи с наличием в них коррупциогенных факторов». Среди нарушений — широта дискреционных полномочий и административных процедур, чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, употребление двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.