Рязань, 5 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Министерство природопользования Рязанской области утвердило границы лесопаркового зеленого пояса, созданного вокруг города Рязани. Об этом сообщили 5 июля в региональном отделении ОНФ.

Константин Маковский. В парке. 1881

В границы «зеленого щита» вошло более 1300 земельных участков, общая площадь которых превысила 68 тысяч гектар.

В соответствии с федеральным законодательством, в границах зеленого пояса действует ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. В частности, запрещается размещение отходов производства и потребления I—III классов опасности, размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, запрещено строительство капитальных сооружений, кроме объектов инфраструктуры.

В границы зеленой зоны вошли городские леса в курортном микрорайоне Солотча, Карцевский и Луковский лес, природный парк в Недостоевско-Борковской пойме, многочисленные пойменные и водные объекты, Монастырская дубрава возле Свято-Троицкого монастыря в Рязани, сквер в микрорайоне Дягилево.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года активисты ОНФ направили в Общественную палату региона инициативу о создании «зеленого щита». После проведения публичных слушаний ходатайство о создании защитной лесопарковой зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности на площади 68 тыс. га направили в облдуму. В декабре депутаты приняли постановление, утверждающее создание «зеленого щита», и поручили региональному министерству природопользования в течение 180 дней установить его точные границы.