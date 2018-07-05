Великий Новгород, 5 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Руководителю управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолию Росоловскому, арестованному по обвинению в получении взятки, не удалось смягчить меру пресечения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского областного суда, апелляционные жалобы главного санитарного врача региона и его защитника рассматривались сегодня, 5 июля, коллегией по уголовным делам областного суда.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Арест

В апелляционной жалобе Росоловский и его адвокат назвали постановление Новгородского районного суда от 20 июня 2018 года незаконным, необоснованным и подлежащим отмене и просили заменить меру пресечения на домашний арест. При этом отмечали, что несогласны с выводами суда о том, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, поскольку зарегистрирован в Великом Новгороде, имеет награды и заслуги за добросовестный труд, ранее не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.

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Тем не менее судебная коллегия по уголовным делам предусмотренных уголовно-процессуальных законом оснований для отмены или изменения постановления не нашла.

«Росоловский обвиняется в совершении им как должностным лицом особо тяжкого преступления против государственной власти и интересов государственной службы, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание значительно выше трёх лет лишения свободы. С учётом тяжести предъявленного обвинения, вероятности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, а также с учётом начального этапа расследования уголовного дела, судебная коллегия нашла правильным вывод суда первой инстанции о том, что Росоловский, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия или суда», — пояснили в Новгородском областном суде.

Таким образом, руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области останется под стражей до 14 августа 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Анатолия Росоловского возбуждено по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в крупном размере»). Он обвиняется в получении взятки на общую сумму 496 тыс. рублей, которую, по версии следствия, чиновник получил оплатой стоматологических услуг — за общее покровительство и попустительство в отношении крупной птицефабрики — ООО «Белгранкорм — Великий Новгород».