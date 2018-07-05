Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») предложил губернатору города Георгию Полтавченко срочно создать дополнительную фан-зону к матчу ¼ финала ЧМ-2018 между сборной России с командой Хорватии. Напомним, эта игра пройдет в Сочи 7 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона в Петербурге

Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе депутата, в своем обращении Цивилев напомнил, что официальную фан-зону FIFA на Конюшенной площади неоднократно приходилось закрывать для доступа из-за огромного наплыва болельщиков. Практически не остается мест и для тех, кто решил поболеть за сборную России в кафе и барах.

Новая фан-зона может быть открыта на Дворцовой площади, Московской площади, площади Ленина у Финляндского вокзала, Пионерской площади или в ЦПКиО на Елагином острове, полагает Алексей Цивилев.

Он добавил, что дополнительная фан-зона может пригодиться и на следующих этапах первенства.

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Как сообщало ИА REGNUM, петербургская фан-зона на Конюшенной площади Северной столицы, где в эти дни проходит официальный фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу, оказалась на втором месте по популярности после фан-зоны в Москве, на Воробьевых горах.

Средняя ежедневная проходимость петербургской фан-зоны — более 50 тысяч человек. Однако вход в фан-зону во время трансляций ключевых матчей ограничивают, поскольку интерес к ним превышает вместимость Конюшенной площади (до 15 тыс. человек).