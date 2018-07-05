Киев, 5 июля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Закон о нацбезопасности, определяющий вступление в Евросоюз и НАТО одним из главных приоритетов Киева, подписал президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сообщил 5 июля на заседании украинского Совета нацбезопасности и обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В законе говорится, что «приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора» является фундаментальным национальным интересом Украины. К числу таковых относятся включение страны в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, а также развитие равноправных взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами.

Кроме того, законом предусмотрено назначение гражданского министра обороны. Министра и его заместителей буду назначать их числа гражданских лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко призвал страны НАТО должны оценить заслуги и «самопожертвование» Украины в обеспечении «региональной и мировой безопасности».

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