Москва, 5 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Цены на нефть 5 июля торгуются в рамках узкого ценового диапазона, в целом сохраняя потенциал к дальнейшему росту. C утра смесь марки Brent торговалась на уровне $77,60 за баррель. На сегодняшний день на нефть оказывают влияние разносторонние факторы. В условиях снижения поставок со стороны одних стран-экспортеров и компенсации объемов за счет наращивания добычи другими странами, нефтяным котировкам сложно определиться с однозначным направлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

lalabell68 Нефть

«Позитивом для нефтяных цен на этой неделе стала новость о закрытии портов в Ливии в связи с военными конфликтами. Кроме того, накануне, президент США Дональд Трамп добавил напряженности участникам рынка своими обвинениями в сторону ОПЕК в манипуляциях с ценами на «черное золото» и призывом к их снижению. Эскалация конфликта между США и Ираном также поддерживает рост цен на нефть. Вероятнее всего, рынок еще не в полной мере оценил все риски иранского санкционного вопроса», — полагает эксперт.

Сегодня вечером выйдут официальные данные об американских запасах сырой нефти, бензина и дистиллятов. На прошлой неделе, статистика показала неожиданное сокращение запасов на 9,891 млн баррелей. По прогнозам аналитиков, сегодняшний релиз данных вновь подчеркнет недостаток углеводородов в Штатах.

«В целом, ситуация на рынке нефти довольно напряженная. Однако техническая картина и фундаментальный фон располагают к росту цен в среднесрочной перспективе. Можно предположить дальнейшее восстановление смеси марки Brent к уровням $78,95 — 79,44 за баррель, где располагается незакрытый разрыв от 2 июля», — считает Кузьмин.

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