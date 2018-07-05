Астана, 5 июля, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил международный финансовый центр (МФЦ) «Астана», ударив в гонг, сообщает 5 июля агентство «КазТАГ».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Глава государства выразил надежду на то, что МФЦ «Астана» будет служить цели процветания Казахстана. Открытие центра состоялось в преддверии празднования 20-летия Астаны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана подписал указ о создании МФЦ «Астан» 25 декабря 2015 года. При создании центра руководствовались английским правом, льготным налоговым режимом и независимым финансовым судом.