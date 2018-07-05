Киев, 5 июля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Украинская депутатская фракция «Оппозиционный блок» призвала депутатов защитить свободу слова и не допустить принятия Верховной радой законопроекта №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», который разрешает силовикам блокировать интернет-сайты без решения суда.

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«Наличие в повестке дня Верховной рады законопроекта о внесудебном блокировании сайтов — это очередная попытка власти установить в Украине информационную диктатуру. Против данного законопроекта выступили представители правозащитных организаций, медийщики, интернет-сообщество. Инициативы, предлагаемые этим законопроектом, являются грубейшим нарушением Конституции Украины, прав человека, посягательством на свободу слова. В случае принятия данного законопроекта власть получит неограниченные возможности для блокирования работы любого интернет-ресурса без суда и следственных действий, бесконтрольно и на своё усмотрение», — говорится в сообщении.

Также информацию о том, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал инициативу блокировать интернет-сайты без решения суда, подтвердил бежавший из Украины экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Напомним, комитет возглавляет депутат от фракции «Народный фронт», скандальный экс-комендант майдана Сергей Пашинский.

«Парламентский комитет по нацбезопасности одобрил законопроект о блокировке сайтов. Поддерживаю это решение. Так вам и надо», — написал Портнов на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2014 года большинство депутатов в Верховной раде путем поднятия рук проголосовали за ряд законов, которые оппозиция назвала «диктаторскими». В адрес СМИ были направлены несколько положений этих законов. В частности Национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации получала право без решения суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим «противозаконную» информацию либо осуществляющим деятельность информационного агентства без регистрации.

Последний пункт касался информационных интернет-сайтов, многие из которых не были зарегистрированы как СМИ. Кроме того, вводилась уголовная ответственность за «экстремистскую деятельность». Под ней подразумевались призывы к свержению строя и массовым беспорядкам, разжиганию вражды по практически любым критериям.