Миасс, Челябинская область, 5 июля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В челябинском городе Миассе возможен силовой вариант преодоления кризиса власти. Об этом на своей странице в Facebook заявил уральский политтехнолог Александр Мельников.

Диего Веласкес. Сдача Бреды . 1635

Эксперт констатировал, что большинство депутатов и связанные с ними группы пошли на дальнейшее обострение в городе и на «скручивание Миасса в штопор негативной повестки». Жители города снова оказались заложниками нескончаемых политических битв. Он также отметил, что город сильно отстаёт в своём развитии. И причины тому — междоусобицы, бесконечные дрязги и другие демарши. Шансом приблизиться к верному вектору развития сегодня так и не воспользовались.

При этом Мельников отметил, что политический блок губернатора так и не смог решить стоявшей задачи. И вряд ли получилось бы это сделать при другой тактике. В то же время он предположил, что у руководства области имеется «план Б».

«И есть ощущение, что он — силовой», — написал Мельников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля у Миасса была реальная возможность обрести мэра. На этот пост конкурсная комиссия предложила двоих челябинцев, среди которых экс-глава Агентства инвестразвития Анатолий Лобко и руководитель горкома по делам молодёжи Данила Михеев. Но не сложилось. Лобко поддержали девять депутатов, а Михеева — двое. При этом больше половины, 12, испортили бюллетени. Выборы оказались сорваны.