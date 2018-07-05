Москва, 5 июля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает правильно мотивировать футболистов сборной России перед матчем с Хорватией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Сейчас важно ребят правильно мотивировать. Например, присвоить капитану Игорю Акинфееву звание Героя Труда или орден За заслуги перед отечеством. Ведь это благодаря ему выиграли у Испании, хотя в это мало кто верил», — считает Жириновский.

Еще один вариант, предлагает депутат Госдумы, по-хорошему разозлить команду.

«Это мог бы и я сделать, если главный тренер Станислав Черчесов разрешит поговорить с игроками», — предложил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 июля в Сочи сборная России в рамках чемпионата мира встретится со сборной Хорватии в матче за выход в полуфинал.