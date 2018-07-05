Бишкек, 5 июля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В селе Жаштык в Киргизии в результате пожара и взрыва на автозаправочной станции (АЗС) пострадали четыре человека. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Горящие машины

«Пострадали четыре человека (один житель Киргизии и три гражданина Таджикистана)», — передает вещатель.

В пресс-службе ведомства добавили, что из-за ЧП на станции сгорели автозаправочная станция, административное здание АЗС и десять автомобилей.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 июля в Киргизии горела автозаправочная станция. ЧП произошло в селе Жаштык Баткенской области.

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