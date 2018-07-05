Казань, 5 июля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Сборная Бразилии прилетела в Казань на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Бельгии, сообщает «Спорт-экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Brasil

Около отеля команду встречали около 500 болельщиков с флагами Бразилии. Они исполнили песни под аккомпанемент труб и барабанов и скандировали имена футболистов.

Напомним, сборная Бразилии встретится с командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира. Матч пройдёт 6 июля в Казани.

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Обе команды заняли первое место на групповом этапе. В 1/8 финала бразильцы обыграли сборную Мексики (2:0), а бельгийцы оказались сильнее Японии (3:2).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани появилось граффити с изображением нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара.

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