Екатеринбург, 5 июля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В Свердловской области большинство опрошенных корреспондентом ИА REGNUM граждан склоняются к тому, что нынешнее название не нужно менять. Впрочем, если вопрос о переименовании всё же встанет рано или поздно ребром, то граждане в основном рассматривают два варианта названия.

Nachitov Yuri Мемориальная доска в честь присвоения Екатеринбургу имени Якова Михайловича Свердлова

На вопрос ИА REGNUM о том, нужно ли называть область по областному центру — Екатеринбургу — большинство опрошенных не исключили такого варианта. На второй вопрос: если не «Екатеринбургская», то как ещё можно назвать, многие посчитали наиболее подходящим вариант «Уральская».

Впрочем, граждане отмечают, что вопросы о переименовании населённых пунктов и целых регионов нужно решать на референдумах. Того же мнения придерживается и уральский политолог Алексей Швайгерт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вопросы связанные с названием населённых пунктов должны решаться в первую очередь в интересах проживающих в них граждан на локальных городских референдумах. Другое дело, что подобного рода идеи приравниваются к политической активности и власть их опасается. Тем не менее нельзя решать такие вопросы через чьё-то частное мнение или мнение отдельных групп. Было бы неплохо спрашивать людей», — убеждён Алексей Швайгерт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в городе Верхняя Пышма были переименованы улицы Ленина и Советская в проспект Успенский. Однако далеко не все жители города согласились с данным решением администрации. Горожане собрали инициативную группу и подали документы на проведение общегородского референдума. Однако гордума Верхней Пышмы отказалась рассматривать вопрос о проведении плебисцита, так как, по мнению депутатов, данные вопросы не входят в их компетенцию.

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Напомним также, что в декабре 2017 года в информационной повестке Свердловской области всплыла тема переименования региона. Якобы инициативная группа собиралась провести референдум. Но затем всё затухло. Кроме того, сама эта идея была воспринята многими свердловчанами в штыки. Видимо, если переименование области и произойдёт, то точно не в ближайшее время. Общество к этому ещё не готово.