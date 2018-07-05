Донецк, 5 июля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Никаких переговоров с руководством Донецкой Народной Республики ни власти Киева, ни сам президент Украины Пётр Порошенко не ведут. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, опровергнув заявления, сделанные ранее лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

Цитата из х/ф «Мастер и маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Я в домике»

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По его словам, у бывшего премьер-министра страны «богатое воображение». «Порошенко и вообще киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами», — цитирует РИА Новости слова Захарченко.

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Он также уверен, что переговоры с лидерами ДНР и Луганской Народной Республики украинскому лидеру для эскалации конфликта не нужны.

Напомним, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что президент страны Пётр Порошенко якобы начал переговоры с руководством ДНР и ЛНР с намерением ввести военное положение. Это позволит главе государства отменить проведение выборов и остаться на своём посту на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Александр Захарченко во время прямой линии из Донецка в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что украинский лидер точно испугается диалога с глазу на глаз, но либо он сядет за стол переговоров, либо у него могут возникнуть трудности.