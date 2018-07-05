Актюбинск (Актобе), Казахстан, 5 июля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В Актюбинске при центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открылся центр жертв социального насилия, сообщает 5 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя отдела жертв бытового насилия Куляру Есенбаеву.

Николай Касаткин. Кто? 1877

По его словам, центр рассчитан на 20 человек. Сегодня в нём разместились 11 человек. Есенбаева добавила, что максимальный срок размещения в центре составляет шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева заявила, что в республике разрабатывается законопроект, запрещающий оставлять детей без присмотра до 12 лет.

Отметим, в Казахстане активно внедряются западные нормы семейной политики. В ЮНИСЕФ отмечают, что республика является единственной страной в Туркестане, в которой получила широкое распространение система ювенальной юстиции.

Читайте также: ЮНИСЕФ: В Казахстане успешно внедрена ювенальная юстиция