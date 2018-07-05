Москва, 5 июля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил публикации сведений о пенсионных выплатах депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

«Эта информация была представлена в том числе в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают пенсию депутатов, говоря о том, что это сотни тысяч рублей… Это не так», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что пенсия депутатов привязана к сроку полномочий, средства депутаты получат после 63 лет — женщины, после 65 лет — мужчины.

«Потому что это будет идти как надбавка», — уточнил спикер Госдумы.

Так, согласно обнародованным данным аппарата Госдумы, «пенсионное обеспечение депутата Госдумы составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более».

«Такая информация необходима, нам нечего скрывать», — указал Володин.

Поводом к раскрытию размера пенсий послужила, по словам Володина, размещенная в кемеровских СМИ информация.

«Я видел информацию на кемеровских источниках — проводится анализ прессы. Но не будешь же опровергать или тем более подавать иски. Информация (о размере пенсий депутатов) размещена на сайте, пускай все ей руководствуются», — сказал спикер Госдумы.