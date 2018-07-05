Рим, 5 июля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В период с 1 июня, с момента начала работы нового правительства Италии, по 3 июля на берега Италии высадились 3098 нелегальных мигрантов, в восемь раз меньше, чем в тот же период времени годом ранее, написал на своей странице в Twitter в четверг, 5 июля, вице-премьер страны, глава МВД Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Годом ранее в аналогичный период в Италии появилось 24 900 нелегальных мигрантов. Сальвини добавил, что его цель состоит в дальнейшем снижении этого показателя. «Бизнес закончился», — написал вице-премьер.

Сформировавшие коалиционное правительство победители парламентских выборов «Лига» и «Движение 5 звезд» получили значительную долю своего рейтинга благодаря жесткой позиции по вопросу о нелегальной миграции.

После назначения на пост министра и вице-премьера Сальвини запретил доступ в итальянские порты кораблям неправительственных организаций (НПО), которые везут в Италию нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии. В новом правительстве Италии считают деятельность НПО «нечистоплотным бизнесом по торговле людьми».