Красногорск, 5 июля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Незаконное усыпление бездомных собак и других животных может обернуться для юридических лиц штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей, соответствующие изменения в законодательстве одобрили 5 июля депутаты Московской областной думы.

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В соответствии с законом о введении штрафов за невыполнение муниципальных правил отлова и обращения с бездомными животными усыпить зверя вне регламента можно будет только в том случае, если он угрожает человеку или неизлечимо болен.

Также депутаты запретили осуществлять вылов собак в одном районе и выпускать в другом. В случае нарушения правил, организациям придется заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а физическим лицам — от 10 до 15 тыс. рублей.