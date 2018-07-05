Париж, 5 июля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Citroen разработал очки, которые призваны бороться с укачиванием во время езды на автомобиле, приобрести устройство можно за 8,3 тыс. рублей (по текущему курсу), об этом 5 июля сообщил журнал Motor.

Martyn Wright Логотип Citroen

Конструкция очков предусматривает наличие жидкости, которая при движении перемещается по двум осям, благодаря чему воссоздаётся линия горизонта. В случае появление первых симптомов укачивания рекомендуется одевать очки на 15 минут. Отмечается, что изначально работу над созданием очков вела компания Boarding Ring, которая, в свою очередь, позаимствовала технологию у моряков.

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Напомним, в июне 2018 года стало известно, что на заводе Citroen в Калуге начато производство микроавтобусов SpaceTourer. Стоимость автомобилей составляет 2 млн 799 тыс. 900 рублей.