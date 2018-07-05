Мадрид, 5 июля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Решая миграционные проблемы, Европейский союз играет в «страусиную политику», заявил 5 июля министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в интервью телеканалу RTVE.

Korall Страусиная позиция

По его словам, проблема миграции стоит на повестке дня в течение как минимум последних 20 лет, а сегодня очень хорошо заметен демографический, социальный и экономический дисбаланс между Европой и Азией.

«Мы играем в страусиную политику, а проблему необходимо решать тем, кого она затрагивает», — заявил Боррель.

Читайте также: Меркель признала, что от миграционного кризиса зависит судьба ЕС

Он отметил, что речь идет о сотнях миллионов людей, которые не только планируют приехать в Европу с Ближнего Востока и из Северной Африки, но и которые родятся и вырастут в этих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры Евросоюза во время совместного саммита согласились с необходимостью ограничить въезд мигрантов на территорию содружества.

Отметим, либеральная политика ЕС, направленная на предоставление мигрантам убежища на территории содружества, претерпевает значительный кризис. Так, всё больше государств отказываются от приема на своей территории беженцев.

Читайте также: Польша не одобрила идею центров приема мигрантов в пределах Евросоюза