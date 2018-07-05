Киев, 5 июля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Украина намерена прибавить к списку из 23-х граждан России, готовых к обмену, еще 13 российских жителей, заявила первый заместитель главы Верховной рады ИринаГеращенко, сообщает 5 июля «112 Украина».

Цитата из х/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Огласите весь список, пожалуйста»

По ее словам, в новые 13 человек входит и Кирилл Вышинский, глава «РИА Новости Украина». Геращенко пообещала, что уведомит представителя России в Трехсторонней контактной группе в Минске о том, что Киев готов обменять новых граждан России.

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Напомним, Украина настаивает на том, чтобы Россия обменяла ряд украинских граждан, обвиненных в РФ по закону, на жителей России, которых Киев незаконно удерживает на своей территории. Отметим, что некоторые граждане Украины осуждены за терроризм.