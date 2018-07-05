Астана, 5 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. У «Банка Астаны» сформировалась задолженность перед социально-предпринимательской корпорацией (СПК) «Алма-Ата» в размере 51,2 млн тенге ($152 тыс.), сообщает 5 июля издание InformBuro со ссылкой на заместителя председателя правления СПК «Алма-Ата» Нургали Корпетаева.

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В корпорации уточнили, что долг финансовой организации не превышает 5% от операционных расходов и не влияет на реализацию проектов. В СПК уточнили, что в настоящее время ведется претензионно-исковая работа с «Банком Астаны».

Как сообщало ИА REGNUM, «Банк Астаны» продлил ограничения на некоторые банковские услуги с 1 июня по 31 августа 2018 года. Ранее Национальный банк Казахстана приостановил лицензию банка на прием депозитов и открытие счетов физических лиц.