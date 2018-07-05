Москва, 5 июля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Все дети, которые попали в подземную ловушку в пещере Тхам Кхао Луанг, вернутся домой живыми и невредимыми, но есть нюансы, которые спасатели должны непременно учесть, если они хотят избежать непредвиденных ЧП, считает эксперт по выживанию в экстремальных условиях Олег Гегельский. Об этом он заявил 5 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

User В пещере под водой

«Дело в том, что во время операции спасатели могут столкнуться с феноменом, который будет для них очень неожиданным, а что-то сделать будет уже поздно, — пояснил он. — Когда детей начнут извлекать, извлекут первого, и это будет победа, и все будут радоваться. Затем извлекут второго, третьего и четвертого — будет очень хорошо. Но ключевой момент — когда одна треть будет извлечена, оставшиеся две трети почувствуют себя брошенными».

Сейчас в пещере, как считает Гегельский, налажен определённый психологический микроклимат, который будет разрушаться с каждым вышедшим участником группы.

«Когда там останется 6−7 человек, у детей начнёт подниматься уровень паники, а паника — это самое страшное, что может произойти, — сказал Гегельский. — Для того чтобы избежать этого феномена, надо идти по пути замещения. Забрали ребенка — оставили взрослого. Мало того, группа будет становиться не ущербнее и ущербнее, а сильнее и сильнее, и даже если произойдёт несчастье, оставшиеся специалисты уйдут героями, но спасут детей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 июля спасатели и аквалангисты провели для тайских мальчиков-футболистов и их тренера уроки дайвинга перед планируемым освобождением из затопленных пещер Тхам Кхао Луанг.

Кроме того, известно, что к настоящему времени спасатели удалили из пещеры 120 млн литров воды и теперь ждут благоприятных погодных условий, которые позволят спасти детей.

Отметим также, что группу ребят, пропавших вместе со своим тренеров 23 июня, спасатели нашли только 1 июля в пещерах Тхам Кхао Луанг. Все члены группы пока живы, но очень сильно истощены.