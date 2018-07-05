Тула, 5 июля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Министерство образования Тульской области формирует группы учителей для работы в школах Таджикистана, сообщается на сайте ведомства.

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учитель на уроке

Для зарубежной командировки, сроком на один год приглашаются преподаватели русского языка, литературы, физики, математики, химии, информационных технологий и биологии. В сообщении отмечается, что таджикская сторона обязуется обеспечить прибывших учителей жильем, заработной платой на уровне местных педагогов, а также компенсировать затраты на авиаперелет.

«Министерством просвещения Российской Федерации разработан механизм направления в Республику Таджикистан педагогов, предусматривающий порядок командирования учителей из образовательных учреждений общего образования из российских регионов, включающий в себя заключение контрактов о командировании в Таджикистан, где зафиксирован размер заработной платы, медицинского страхования, расходов на транспортировку багажа. Информация о размере заработной платы будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Таджикистан прибыли 29 российских учителей для преподавания различных дисциплин в местных школах. Подобная практика дала положительные результаты, и таджикская сторона обратилась к России удвоить число командированных учителей в будущем учебном году. Тем более, что более половины учителей, прибывших ранее, пожелали продлить командировку и остаться в Таджикистане еще на год.