Чебоксары, 5 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Чувашии названы сроки начала газификации чебоксарского Заволжья. Планируется в июле получить разрешение на строительство, а затем приступить непосредственно к работам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 июля, заявил на заседании республиканского совета по улучшению инвестклимата генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

btr Прокладка газовых труб

Главный газовик Чувашии отметил, что работы по газификации планируется начать этим летом.

«В июле мы должны получить разрешение на строительство объекта газоснабжения в Заволжье. И поэтому мы направили письменные обращения, письма в министерства, ведомства, муниципальные образования, физическим лицам с просьбой ускорить рассмотрение и предоставление всех документов для заключения договоров аренды, чтобы уже в Минстрое России в июле мы получили разрешение на начало строительства данного объекта», — сказал, в частности, Кияметдин Мифтахутдинов.

По его словам, строительство может начаться в июле-августе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газификацию Заволжья планировалось начать в 2017 году. Сдерживающим фактором в реализации инвестиционного проекта стали долги муниципалитетов и теплоснабжающих организаций за газ. В июне газовики заявляли, что долги достигли почти 2,8 млрд рублей.

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Напомним, проект газификации чебоксарского Заволжья за счёт инвестиций «Газпрома» оценивается в 750 млн рублей. Ранее было завершено проектирование межпоселкового газопровода от ГРС «Кокшамары» (проектируемой в Кокшамарском сельском поселении Звениговского района Марий Эл) к Заволжской территории Чебоксар. Протяженность данного объекта составляет 52, 5 км. До завершения строительства межпоселкового газопровода должно быть построено и подготовлено к приему газа: внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети) — 82 км, системы газопотребления домовладений (квартир) — 2472 единицы, котельные — 5 единиц.