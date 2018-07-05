В Москве откроют дополнительную фан-зону для болельщиков ЧМ-2018
Москва, 5 июля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Москве около стадиона «Спартак» будет оборудована дополнительная фан-зона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Болельщики
«Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона «Спартак», — написал Собянин.
Он также отметил, что фан-зона пользуется огромной популярностью, а десятки тысяч людей собираются на Воробьёвых горах для просмотра матчей. На дополнительной площадке для просмотра матчей будут установлены восемь экранов.
Фан-зону откроют 7 июля, в день четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии.
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