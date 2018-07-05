Чита, 5 июля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Пока в ветеринарные законы Швейцарии вносят поправки, защищающие право омаров, крабов и прочих членистоногих на безболезненную смерть, в Чите (Забайкальский край) безопасных для человека для жуков-стригунов стали истреблять только потому, что уж очень много их развелось в столице региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Олег Корсун ИА REGNUM Чёрный еловый усач (Monochamus sutor)

По свидетельству к.б.н., доцента Забайкальского государственного университета, сотрудника Даурского заповедника Олега Корсуна, жители Читы сбрасывают с себя чёрных еловых усачей (Monochamus sutor), а потом яростно топчут ногами.

«Жуков жалко. Повсюду на асфальте валяются раздавленные трупики. Если разобраться, то люди сами и виноваты. Жуков будет много до тех пор, пока не уменьшится число лесных пожаров, исправно поставляющих личинкам жуков пищу. А этого в перспективе не предвидится», — пояснил учёный.

Напомним, поправки в ветеринарные законы Швейцарии, запрещающие причинять боль членистоногим, вступили в сила 1 марта 2018 года.

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Тем временем не только в процветающей Швейцарии, но и в беднейшей Индии озаботились правами животных. К примеру, суд штата Уттаракханд на днях вынес решение о том, что на территории штата животные наделяются теми же правами, что и человек. По мнению судей, это должно стать сдерживающим фактором для тех, кто издевается над домашними животными или дикой природой.

Комментируя такие, казалось бы, абсурдные законодательные инициативы, редактор ИА REGNUM Анастасия Громова, в частности, отметила, что бессмысленная жестокость и садизм действительно должны быть законодательно запрещены и осуждаемы обществом.