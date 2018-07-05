Казань, 5 июля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Мэр Казани Ильсур Метшин намерен подарить нападающему сборной Бразилии Неймару земельный участок, расположенный на месте бывшей артиллерийской базы — в планируемом экорайоне. Об этом он заявил в ходе обсуждения старта международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона. Однако финансировать подарок из средств республиканского или городского бюджетов не планируется, сообщает «Бизнес-online».

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар во время матча

"Надо придумать что-то такое… Забьет три гола — найдем спонсора и Неймару подарим первый земельный участок», — осенило мэра Казани.

«Какой магнит будет. Жить по соседству с Неймаром. На одной территории экорайона», — восклицал Метшин, не сомневаясь в переезде бразильца в Татарию. Мэр города напомнил, что в Бразилии жарко.

«Первая квартира — Неймара, если гол забьет», — заключил глава столицы Татарии.

ИА REGNUM напоминает, матч сборных Бразилии и Бельгии состоится на стадионе «Казань Арена» 6 июля и станет прощальной игрой в рамках чемпионата мира.

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К приезду знаменитой сборной казанские болельщики тщательно подготовились — портрет Неймара появился на стене одного из домов, расположенного напротив отеля, в котором должна остановиться сборная Бразилии.

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