Орел, 5 июля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Вспышку птичьего гриппа в Орловской области удалось локализовать: угроза распространения вируса миновала, но профилактические мероприятия продолжаются. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Charles Hutchins Птичий грипп?

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка птичьего гриппа в городе Ливны Орловской области была зафиксирована 22 июня. На территории региона был введен карантин на срок не менее 21 дня. Очаг заболевания был выявлен на территории личного подсобного хозяйства.

Специалисты провели дезинфекцию, ввели ограничительные меры. В итоге быстрое распространение вируса удалось предотвратить остановить. Новых очагов на данный момент не выявлено, передача вируса людям также не зарегистрирована, сообщили в пресс-службе облправительства. Режим карантина продолжает действовать, специалисты ведут ежедневный мониторинг, профилактические мероприятия и разъяснительную работу с населением.

В правительстве уточнили, что уничтожить пришлось чуть более 100 птиц (ранее сообщалось об уничтожении 1300 птиц), потери жителям компенсируют из резервного фонда.