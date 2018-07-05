Москва, 5 июля, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Информация о том, что палестинский лидер Махмуд Аббас якобы был госпитализирован с целью проведения медицинского обследования, не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

«Президент (Аббас) не находится в больнице, — заявил Нофаль. — Он в офисе».

По словам дипломата, изменений в расписании планировавшего посетить Россию главы Палестины нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что глава Палестины Махмуд Аббас планирует посетить РФ 13−16 июля.

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