Информация о госпитализации главы Палестины не подтвердилась
Москва, 5 июля, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Информация о том, что палестинский лидер Махмуд Аббас якобы был госпитализирован с целью проведения медицинского обследования, не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
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«Президент (Аббас) не находится в больнице, — заявил Нофаль. — Он в офисе».
По словам дипломата, изменений в расписании планировавшего посетить Россию главы Палестины нет.
Ранее ряд СМИ сообщил, что глава Палестины Махмуд Аббас планирует посетить РФ 13−16 июля.
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