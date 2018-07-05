Киев, 5 июля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В Донбассе за неделю «хлебное» перемирие был нарушено 8,592 тыс. раз, заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, сообщает 5 июля «112 Украина».

Andy Хищник и жертва. Примирение

По его словам, с момента начала режима прекращения огня 1 июля в Донбассе уменьшилось количество обстрелов. Хуг считает, что это является хорошим признаком — значит, стороны «могут прекратить насилие, когда хотят это сделать».

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Напомним, 1 июля было объявлено «хлебное» перемирие, соблюдать которое обязались как Украина, так и Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов, ВСУ продолжают обстреливать мирные населенные пункты. Так, в первый же день перемирия украинские войска убили водителя КамАЗа.