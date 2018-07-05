Скандал в челябинском Миассе: выборы мэра сорваны
Миасс, Челябинская область, 5 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В челябинском Миассе так и не удалось выбрать нового мэра. Больше половины депутатов испортили бюллетени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, на суд городского собрания депутатов были представлены два кандидата. Среди них экс-глава областного Агентства инвестразвития Анатолий Лобко и руководитель городского комитета по делам молодёжи Данила Михеев. В голосовании приняли участие 23 депутата. Из них девять поддержали Лобко, а два — Михеева. 12 бюллетеней испорчены.
Теперь, скорее всего, будет объявлен новый конкурс. Таким образом, мэра Миасс обретёт не раньше, чем через два месяца.
Напомним, без главы город живёт с 15 мая, когда горсобрание отправило Геннадия Васькова в отставку. В тот же день его арестовали.
На конкурс по назначению нового главы заявились десять человек. Среди них двое считались основными кандидатами: Лобко и пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. Сам глава области Борис Дубровский ранее заявлял, что мэром Миасса станет человек из его команды.
Утром 5 июля Федечкин заявил, что отзывает свою кандидатуру. По его словам, это было сделано, чтобы не делить голоса прогубернаторских депутатов с Лобко и дать городу возможность обрести мэра.