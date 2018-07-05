Миасс, Челябинская область, 5 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В челябинском Миассе так и не удалось выбрать нового мэра. Больше половины депутатов испортили бюллетени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

Напомним, на суд городского собрания депутатов были представлены два кандидата. Среди них экс-глава областного Агентства инвестразвития Анатолий Лобко и руководитель городского комитета по делам молодёжи Данила Михеев. В голосовании приняли участие 23 депутата. Из них девять поддержали Лобко, а два — Михеева. 12 бюллетеней испорчены.

Теперь, скорее всего, будет объявлен новый конкурс. Таким образом, мэра Миасс обретёт не раньше, чем через два месяца.

Напомним, без главы город живёт с 15 мая, когда горсобрание отправило Геннадия Васькова в отставку. В тот же день его арестовали.

На конкурс по назначению нового главы заявились десять человек. Среди них двое считались основными кандидатами: Лобко и пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. Сам глава области Борис Дубровский ранее заявлял, что мэром Миасса станет человек из его команды.

Утром 5 июля Федечкин заявил, что отзывает свою кандидатуру. По его словам, это было сделано, чтобы не делить голоса прогубернаторских депутатов с Лобко и дать городу возможность обрести мэра.