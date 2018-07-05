Москва, 5 июля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершится 22 февраля 2019 года. Об этом сообщил вице-президент лиги Георгий Кобылянский.

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Отмечается, что КХЛ хотела продлить регулярный сезон на неделю в связи с тем, что чемпионат мира 2019 года начнётся на неделю позже — 10 мая вместо 3 мая. Однако по согласованию с Федерацией хоккея России (ФХР) окончание сезона переносить не стали.

Напомним, в Москве проходит презентация календаря сезона 2018/19 КХЛ. Чемпионат стартует 1 сентября 2018 года и закончится 25 апреля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клубы СКА и ЦСКА проведут по два матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Вене и Цюрихе.

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