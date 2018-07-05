Москва, 5 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. При реконструкции магазина «Хлеб» (павильон №517), бывшего торгового павильона «Мосхлебторг», будет сохранен исторический облик здания и его архитектурные решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ», отреагировав на сообщение о сносе павильона ради строительства парка аттракционов.

Nickolas Titkov ВДНХ. Фонтан Дружба народов

Читайте подробнее: Исторический павильон на ВДНХ снесли ради парка аттракционов?

«Согласно техническому заключению, выданному по результатам проведенных натурных обследований, построенный в 1951 году павильон находился в аварийном состоянии и был небезопасен для нахождения внутри, так как в нём не осталось ни одной целостной несущей конструкции. Основной материал, использовавшийся в строительстве здания более 60 лет назад, — дерево, которое к 2018 году почти полностью разрушилось», — говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе отметили, что вследствие выводов технического заключения был предусмотрен перечень мероприятий по реконструкции магазина «Хлеб» (павильона №517), включающий полный демонтаж конструкций с последующим восстановлением его исторического облика.

«В рамках работ произведены картограммы сохранности здания до демонтажа, сделаны точные обмеры строения. Реконструкция подразумевает восстановление всех конструктивных элементов здания и воссоздание отделки, сохранение подлинных декоративных элементов, располагавшихся на фасадах павильона №517», — добавили в АО «ВДНХ».

В настоящий момент лепной исторический декор и другие элементы декоративного убранства были в полном объёме демонтированы и сохранены для использования при реконструкции павильона.

Напомним, бывший торговый павильон «Мосхлебторг» обладал статусом ценного градоформирующего объекта и являлся предметом охраны Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в общественном движении «Архнадзор», согласно техническому заданию к тендеру на проведение работ, для магазина «Хлеб» предусмотрен «капитальный ремонт с приспособлением под аттракцион виртуальной реальности — командного/индивидуального квеста с использованием очков виртуальной реальности».