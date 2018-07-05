Анкара, 5 июля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали двух членов Рабочей партии Курдистана, пытавшихся проникнуть на территорию сирийского Африна, сообщает 5 июля Anadolu.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Арест

У повстанцев было изъято оружие, глушители, а также самодельные взрывные устройства. Мотивы их поступка выясняются.

Напомним, в январе 2018 года турецкая армия начала спецоперацию «Оливковая ветвь», направленную против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов.