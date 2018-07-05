Нальчик, 5 июля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В отрезанных от мира из-за подтопления дороги туристических поселках в Кабардино-Балкарии 5 июля было прервано электро‑ и газоснабжение. Без света и газа остались около 1,1 тыс. человек в поселке Терскол и на поляне Чегет.

Mil.ru Подтопление

Повреждение линии электропередачи произошло из-за подмыва опоры воздушной линии при разливе реки Баксан. Отключилась высоковольтная линия Адыл-Су — Терскол, обесточенными оказались 54 трансформаторные подстанции, сообщили в пресс-службе МРСК Северного Кавказа. Ремонтные бригады энергетиков оперативно восстановили электроснабжение. Предварительно сообщалось, что свет может появиться в домах жителей поселков к вечеру 5 июля, но уже ремонт завершили уже к полудню.

Решаются и проблемы с газоснабжением. Ведутся работы на участке газопровода высокого давления неподалеку от поляны Чегет. Его снесло потоком воды со стоек из-за подъема уровня воды в реке Баксан. Были смыты три стойки газопровода, из-за чего пришлось в срочном порядке, во избежание аварии, перекрыть задвижку газопровода. Без газа, как сообщили в газоснабжающей компании, осталось 31 коммерческое бытовое предприятие.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля из-за проливных дождей была подтоплена федеральная трасса в Эльбрусском районе, ведущая к курортам Приэльбрусья. Власти Кабардино-Балкарии ввели в районе, где оказались отрезанными от мира три населенных пункта, режим ЧС.