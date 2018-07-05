Йошкар-Ола, 5 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Суд в Марий Эл признал виновным 48-летнего мужчину по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»). Мужчина получил наказание в виде шести лет лишения свободы и дополнительного года ограничения свободы, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Жертва педофила

Установлено, что мужчина неоднократно по обоюдному согласию вступал в половое сношение с 13-летней школьницей. В настоящее время она ждет ребенка.

ИА REGNUM напоминает, скандал с беременностью школьницы разразился в Марий Эл в начале июня, сразу же было возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, мужчина был другом отца девочки.

Ситуация обсуждалась главой Марий Эл Александром Евстифеевым на встрече с уполномоченным по правам ребенка Евгением Бурдо 14 июня.

«Вы говорите, что узнали о случившемся 8 июня, а медикам данный факт был известен уже 30 мая. Как вы так работаете, в каком контакте находитесь с минздравом республики, что 10 дней такой вопиющий факт, а вам никто не сообщил?», — спросил Евстифеев, подчеркнув необходимость оперативного реагирования детского омбудсмена в подобных ситуациях.

Глава региона поручил Бурдо разобраться в этой истории и скорректировать регламент работы при взаимодействии с министерствами и ведомствами для защиты интересов и прав ребенка в полном объеме.