Москва, 5 июля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Суд штата Уттаракханд (Индия) вынес решение о том, что на территории штата животные наделяются теми же правами, что и человек, пишет 5 июля The Telegraph.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Обезьяна с пистолетом

Высокий суд штата присвоил всем животным статус «физического лица», то есть животные теперь имеют равные с человеком права и обязанности. Судьи Раджив Шарма и Локпал Сингх также одновременно определили ряд руководящих принципов по предотвращению жестокости по отношению к животным.

Теперь решение должен ратифицировать Верховный суд страны. По мнению судей, наделение животных правами человека должно стать сдерживающим фактором для браконьеров и для компаний, которые загрязняют окружающую среду, и для тех, кто издевается над домашними животными или дикой природой.

В 2017 году власти штата приняли аналогичное решение о священных реках Ганг и Ямуна — их признали «физическими лицами», чтобы бороться с токсичными сбросами в воды рек. Это решение было заблокировано Верховным судом.

Ранее в январе Федеральный Совет Швейцарии принял поправки в ветеринарные законы, защищающие право омаров, крабов и прочих членистоногих на безболезненную смерть в ходе приготовления из них пищи.

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Согласно закону, который вступил в силу с 1 марта, ракообразных необходимо транспортировать до кухни в их естественной среде обитания и запрещается варить их живьем. Лобстеров, омаров, крабов и прочих членистоногих закон обязывает предварительно оглушить.

Тенденцией по более гуманному отношению к животным может прикрываться совершенно другое стремление: приравнять животное к человеку, считает редактор ИА REGNUM Анастасия Громова.

С одной стороны, бессмысленная жестокость и садизм действительно должны быть законодательно запрещены и осуждаемы обществом. Если есть возможности, например, более гуманно забивать скот и остановить садизм над домашними животными, то они должны быть реализованы. Это логично и правильно.

Но речь идет уже совсем о других вещах. Во-первых, о культивировании чувства вины в человеке за тысячелетия его истории и развития, в ходе которых человек не сильно соотносился с животным миром. К признанию этой вины апеллируют всевозможные New age течения, которые говорят только о вреде человека для природы и о том, что нужно к единству с природой вернуться.

И, во-вторых — о приравнивании животного по правам к человеку. На первый взгляд, абсурдность решения индийского суда очевидна: человек не равен животному, он осознает, что смертен. И зачем уравнивать права, если можно бороться против конкретных явлений?

Но это решение, даже с учетом индийской специфики, не является чем-то из ряда вон выходящим: об этом давно говорят всевозможные зоозащитники. А если уравнять права человека и животного, то здесь один шаг до уравнивания человека с животным фундаментально.

И еще один шаг до того, чтобы окончательно отменить историю и развитие человека как такового. Здесь радикальные зоозащитники и сторонники New age едины — от деятельности человека один только вред.

Очень бы хотелось считать, что этот сценарий невозможен. Но реальность говорит о другом: например, под прикрытием защиты «прав сексуальных меньшинств» происходят еще совсем недавно казавшиеся невозможными изменения в семье и обществе. Мир меняется стремительно, и может оказаться так, что сама защита прав животных уже не имеет ничего общего с гуманностью.