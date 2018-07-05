Красноярск, 5 июля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В Красноярском крае действие закона о региональном материнском капитале продлили до 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве социальной политики.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Мать с ребёнком

Соответствующий закон депутаты регионального Заксобрания приняли в двух чтениях на сессии 5 июля. Принятые изменения продлевают действие закона о краевом материнском (семейном) капитале до 2021 года, уточнили в профильном министерстве.

В настоящее время размер краевого маткапитала составляет 137 тысяч рублей. Его выдают женщинам, родившим третьего или последующих детей.

С 2011 года краевые сертификаты на маткапитал получили более 35 тысяч многодетных семей региона. Из них 50% уже направили деньги на улучшение жилищных условий. Также региональный маткапитал можно направить на приобретение транспортных средств, получение образования и так далее.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, до этого срок действия краевого маткапитала продлевался 2016 году — до 31 декабря 2018 года.